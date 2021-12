창원시의회, 내년도 회기 일정·연말 행사 논의

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원시의회는 7일 의장단 간담회를 열고 2022년 연간 회기 일정과 연말연시 주요 행사 등에 대해 논의했다.

2022년 시의회 연간 회기는 정례회 2회, 50일과 임시회 7회, 50일로, 상반기에 있을 제20대 대통령 선거와 제8회 전국동시지방선거 등을 고려해 일정을 정했다.

의장단은 코로나19 장기화 여파로 복지시설 후원의 손길이 줄어 겨울나기에 어려움을 겪을 것으로 보고 연말 복지시설을 찾아 온정을 전하기로 했다. 13일에는 창원 발전을 위해 노력한 퇴직공무원들에게 감사패를 전달한다.

17일과 20일에는 지방의회 30주년을 기념하며 의정 발전에 이바지한 의원에게 공로패를 수여하고, 의정활동 지원에 노고가 많은 의회 직원들도 표창한다.

이어 시와 체결한 시의회 인사권 독립 업무협약에 대해 의장단과 공유하고, 특례시의회 출범 기념식과 담당 신설 및 명칭 변경사항을 점검하는 등 내년 1월 13일에 맞춰 시의회가 차질 없이 운영될 수 있도록 빈틈없는 준비를 주문했다.

이치우 의장은 "정례회 기간 내년도 본예산안과 2021년 제3차 추경 예산안이 민생안정 등 적재적소에 쓰일 수 있도록 심사에 최선을 다하겠다"고 말했다.

