[인사] 한국도로공사

◇1급 인사

▲비서실장 정영희 ▲홍보실장 옥병석 ▲기획조정실장 변기효 ▲사회가치혁신처장 이득순 ▲미래전략처장 이혜옥 ▲정보처장 김남열 ▲총무처장 박희원 ▲재무처장 이상재 ▲영업시스템처장 전형석 ▲휴게시설처장 윤경종 ▲도로처장 류종득 ▲시설처장 봉영채 ▲교통처장 설승환 ▲재난관리처장 박진원 ▲ITS처장 김형규 ▲품질환경처장 류재하 ▲사업개발처장 정연권 ▲남북도로협력처장 곽현준 ▲도로교통연구원장 오인섭 ▲스마트도로연구단장 우정원 ▲국가교통빅데이터구축추진단장 박경호 ▲교통센터장 조남민 ▲용인구리건설사업단장 박양흠 ▲김포양주건설사업단장 김찬우 ▲세종안성건설사업단장 이장희 ▲강원본부장 신용석 ▲충북본부장 장석명 ▲대전충남본부장 박현섭 ▲전북본부장 안중근 ▲광주전남본부장 엄인섭 ▲부산경남본부장 차동민 ▲수원지사장 전기웅 ▲동서울지사장 이명석 ▲대전지사장 함홍안 ▲당진지사장 서건철 ▲전주지사장 조성찬 ▲광주지사장 박정민 ▲서울산지사장 이재곤

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr