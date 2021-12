GKL, 한국도박문제관리센터와 업무협약 체결

[아시아경제 최동현 기자] 그랜드코리아레저(GKL)는 한국도박문제관리센터와 건전한 레저문화 조성 및 사회적 책임 이행을 위한 업무협약을 7일 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 공공기관이 보유한 경험과 자원의 공유 및 상호협력을 통해 건전한 사행산업 문화 조성에 노력하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 ▲도박문제 관련 자문 및 상담 협력 ▲도박중독 예방홍보를 위한 사업 협력 ▲도박중독 예방·치유·재활 관련 콘텐츠 제작 협력 ▲기타 양 기관의 사업 및 전문성을 활용한 교류 및 협력 등이다.

김영산 사장은 “GKL은 카지노를 운영하는 공기업으로 건전한 관광문화 조성을 위해 많은 노력을 기울이고 있다”면서 “이번 협약이 공기업으로서의 사회적 책임을 넘어 글로벌 수준의 ESG 경영으로 발전해 나아가는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

