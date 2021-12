[프로필] 강인엽 삼성전자 DS부문 미주총괄 사장

삼성전자는 7일 2022년 정기 사장단 인사에서 강인엽 DS부문 시스템LSI사업부장 사장을 DS부문 미주총괄 사장으로 선임한다고 밝혔다.

강인엽 삼성전자 DS부문 미주총괄 사장은 다양한 제품군을 보유한 시스템LSI 비즈니스를 성장시켜 온 모뎀 개발 최고 전문가로 꼽힌다. 삼성전자는 강인엽 사장이 DS부문 미주 지역을 총괄하면서 시스템반도체 기술력·글로벌 비즈니스 노하우를 바탕으로 반도체 신기술 발굴과 신시장 창출에 기여할 것으로 기대한다고 설명했다.

△ 1963년생 △ 서울대 전자공학 학·석사/UCLA 전기전자공학 박사

△ 주요 경력

- 2017.05 ~ 현재 삼성전자 System LSI사업부장

- 2014.12 ~ 2017.05 삼성전자 System LSI사업부 SOC개발실장

- 2013.12 ~ 2014.12 삼성전자 S.LSI사업부 Modem개발실장

- 2010.09 ~ 2013.12 삼성전자 DMC연구소 Modem팀장

- 2010.03 ~ 2010.09 삼성전자 DMC연구소 담당임원

- 1996.01 ~ 2007.09 퀄컴 VP

