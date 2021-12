현대건설, 한국과학기술연구원과 손잡고 스마트 건설 환경 구축

기술협력 통한 스마트 건설 환경 구축 및 친환경 에너지 기술 활성화 공동 연구

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 이 한국과학기술연구원(KIST)과 손잡고 스마트 건설 환경 구축 및 친환경 에너지 기술 활성화에 나선다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 은 7일 서울 종로구 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 본사에서 윤영준 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 사장과 윤석진 KIST 원장 등 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 연구개발 기술협력에 대한 MOU를 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 양 사는 ▲건설관리 자동화 및 Digital Twin 환경 구축 ▲건설시공 및 미래주거 서비스 자동화 로봇 기술 ▲수소에너지 기반 기술 ▲친환경 기반 기술 분야의 공동연구를 활성화해 사업에 적용할 예정이다.

이와 함께 양 사는 ‘2021 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 기술공모전’에서 최우수상을 수상한 KIST의 ‘복합촉매를 이용한 질소저감 수처리 기술’에 대한 공동연구를 진행할 예정이다. KIST가 복합촉매 소재의 개량 및 모듈화를, 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 이 복합촉매를 활용한 처리공정 개발 및 현장 적용성을 검증해 나갈 계획이다.

‘복합촉매를 이용한 고농도 질소저감 수처리기술’은 기존 생물학적 질소 제거 공정의 리스크를 보완하고, 점차 강화되는 규제에 대응할 수 있는 기술로 기존 생물학적 처리 방법에 비해 공정이 단순하여 소요부지 및 운영비 절감이 가능하다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 은 이번 공동연구를 통해 2025년까지 원가·기술경쟁력을 확보해 바이오가스를 통해 전력을 생산할 때에 발생되는 고농도 질소 함유 폐수처리에 적용할 예정이다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,700 등락률 +3.51% 거래량 362,612 전일가 48,500 2021.12.07 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 국내 최초 스마트기기 활용한 ‘원격현장플랫폼’ 개발중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조현대건설, 2021년 ‘BIM 어워드’ 대상·‘스마트건설 챌린지’ 최고혁신상 수상 close 관계자는 "우수 연구기관과의 유기적 협력을 강화하고, 이를 토대로 사업경쟁력을 높이는 기술을 개발해 안전한 스마트 건설 환경을 구축하겠다"며 "앞으로도 탄소 중립을 위해 첨단 기술을 융복합해 수소에너지, 친환경 기반 기술 등 미래 환경과 녹색 성장을 선도할 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr