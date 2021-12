GS25, 가수 이찬원과 협업한 먹거리 상품 ‘찬또세트’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 가수 이찬원과 협업한 먹거리 상품 ‘찬또세트’를 출시한다고 7일 밝혔다.

이번에 선보이는 상품은 찬또시락, 찬또김밥, 찬또위치, 찬또볶음면 등 4종이다. 대중적으로 인기가 많은 돈가스를 메인으로 이찬원이 직접 생각한 레시피와 다양한 식재료를 조합했다. 상품 네이밍은 이찬원의 별명인 ‘찬또배기’와 ‘찬’원이가 ‘또’ 먹고 싶다는 중의적인 의미를 담았다.

GS25는 파격적인 온·오프라인 행사와 해당 상품의 개발 과정 영상을 공식 유튜브 채널에 공개하는 등 홍보에 집중할 계획이다. 오는 8일부터 14일까지 ‘우딜-주문하기’ 애플리케이션(앱)을 통해 이찬원 컬래버 먹거리 4종에 대해 50% 할인 행사를 진행한다. 또한 8일부터 다음달 7일까지 오프라인 매장에서는 이찬원 굿즈를 증정하는 경품 이벤트 펼친다.

GS25 관계자는 “공식 모델 이찬원의 입맛과 기호를 제대로 살려 팬들이 재미있어하고 즐길 수 있는 찬또세트를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객 관점에서 공감대를 형성하고 좋아할 수 있는 먹거리 상품 출시에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

