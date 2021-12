롯데마트, 병어 소비 촉진 행사…“저렴한 가격에 만나보세요”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 9일부터 15일까지 경남 통영 해안에서 병어 조업량이 늘면서 가격이 하락함에 따라 산지 어가를 돕기 위한 소비 촉진 행사를 한다고 7일 밝혔다.

롯데마트는 행사기간 병어 5t을 확보해 판매한다. 롯데온 내 롯데마트몰에서도 동일한 행사를 진행해 신선한 병어를 문 앞까지 간편하게 배송받을 수 있다.

병어는 산란기인 6월이 제철로 알려져 있지만 겨울철 병어도 맛이 좋기로 유명하다. 추운 겨울을 나기 위해 먹이 활동이 활발해짐에 따라 살에 지방이 많아져 더욱 쫄깃하고 부드러운 맛이 살아나기 때문이다.

롯데마트 관계자는 “고급 생선이라 불리는 병어를 저렴한 가격으로 선보일 수 있는 좋은 기회가 찾아와 이번 행사를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 고객들에게 맛 좋은 수산물을 저렴한 가격으로 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

