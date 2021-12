이마트24, 매주 수요일 '카톡 플친'에 반 값 쿠폰 쏜다

지난 10월, '비타500' 무료쿠폰 10만개 제공 시작으로 본격 이벤트

카톡 플친 5배 증가…"디지털 플랫폼 통한 차별화 경험 제공할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 카카오톡 플러스 친구(카톡 플친)를 대상으로 매주 수요일 인기 상품 할인 쿠폰을 선물한다고 7일 밝혔다.

오는 8일엔 올해 차별화 아이스크림 중 1위를 차지한 '아임이 이천쌀콘' 50% 할인 쿠폰 5만개를 선물한다. 카톡 메시지를 받고 쿠폰을 다운로드 한 선착순 5만명은 반 값 쿠폰을 사용할 수 있다. 오는 15일에는 치킨 업체 bhc와의 이색 협업으로 인기를 끌고 있는 '아임이 뿌링클 팝콘' 50% 할인 쿠폰 5만개를 제공할 예정이다.

매주 진행되는 플친 이벤트에 참여하기 위해서는 '카카오톡 플러스 친구' 메뉴의 친구 찾기에서 '이마트24'를 입력해 추가한 뒤, 자동으로 발송되는 메시지 속 쿠폰 받기 버튼을 클릭하면 쿠폰을 받을 수 있다. 기존 플친은 카톡으로 전송되는 메시지를 통해 쿠폰 수령이 가능하다.

이마트24는 "일상이 된 모바일 플랫폼을 통해 고객들에게 이마트24 상품을 자연스럽게 알리고, 오프라인 매장으로 끌어들이기 위해 모바일을 통한 고객 네트워킹에 힘을 쏟고 있다"고 말했다.

이마트24는 지난 10월 비타민 같은 이마트24가 되겠다는 메시지를 담아 '비타500' 무료 쿠폰 10만개를 선물했고, 지난 달에는 KF94 마스크(3입, 3000원)을 100원에 구매할 수 있는 핫딜도 진행해 고객 호응을 얻었다. 플친 수 역시 10월1일 대비 12월1일 5배 증가했다.

이마트24는 할인 쿠폰을 수령한 고객들이 가맹점을 방문해 추가 상품을 구매하는 등 긍정적인 효과가 기대됨에 따라 매주 수요일 카톡 플친을 대상으로 선물을 제공한다는 방침이다.

수요일은 일주일 중 매출이 가장 높은 목~토요일을 앞둔 시점으로, 수요일에 할인 쿠폰을 제공해 가맹점 매출 증대에 긍정적인 역할을 하겠다는 계산이다.

조서연 이마트24 브랜드 마케팅 팀장은 "다양한 모바일 플랫폼을 통한 차별화 된 이벤트를 진행하고, 이러한 이벤트가 다시 오프라인 매장에서 추가 매출을 증대 시킬 수 있는 선순환을 이룰 수 있도록 고객 맞춤형 이벤트를 진행해 나갈 계획"이라며 "디지털 플랫폼을 통한 차별화된 경험이 이마트24를 지속 방문하는 원동력이 되도록 하겠다"고 말했다.

