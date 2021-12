선수단은 파견

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 내년 2월 중국에서 개최되는 2022 베이징 동계올림픽에 외교사절을 보내지 않는 '보이콧'을 하기로 했다.

젠 사키 백악관 대변인은 6일(현지시간) 정례 브리핑에서 "우리는 올림픽 축하에 기여하지 않기로 했다"라고 말하면서 중국의 인권 문제가 보이콧의 배경이라고 설명했다.

사키 대변인은 중국이 국제 사회의 요구에 부응하기 위해 관련 문제들에 대해 조처를 해야 한다고 말했다.

외교 보이콧 결정과 달리 미국은 베이징 동계올림픽에 선수단 파견을 예정대로 할 계획이다.

