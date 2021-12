"백신, 앞으로 10년간 더 맞아야할 수도…코로나19 최소 5년간 지속될 것"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 향후 최소 5년간 위협적인 상태로 지속되고, 향후 10년간 진단검사나 백신 접종 등이 필요할 수도 있다는 전망이 나왔다.

5일(현지시간) 가디언·더타임스 등에 따르면 영국 정부 자문단이 지난 3일 공개한 보고서에는 코로나19가 예측 가능한 엔데믹(주기적 유행병) 상태로 정착하는 데는 최소 5년이 걸릴 것으로 내다봤다.

이는 영국 정부에 코로나19 관련 과학적 모델링 결과를 제시하는 SPI-M(Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling) 자문단이 오미크론 변이가 공식적으로 발표되기 전에 작성한 것으로, 오미크론 변수는 고려되지 않았다.

자문단은 "코로나19의 적극적 관리가 장기적 관점에서 지속적으로 요구될 가능성이 매우 높다"며 "향후 5∼10년간 백신이나 부스터샷 등의 개입 조치가 얼마나 필요할지는 아직 알려지지 않은 미지의 요건에 의해 결정될 것"이라고 밝혔다.

공교롭게도 최근 '미지의 요건'에 해당하는 오미크론 변이가 발견되면서 팬데믹 극복의 시기가 늦춰질 가능성이 더 커진 것으로 관측된다.

앞서 영국 정부는 지난 2일 오미크론 변이의 대응 차원에서 전문가들을 소집해 진행한 긴급 회의 내용을 공개했다. 오미크론 변이에 대한 데이터는 제한적이지만 전문가들은 "해당 변이가 높은 전파력을 지니고 백신 효과를 약화시킬 가능성이 있다"고 말했다.

이와 별개로, 영국 과학계의 원로 인사인 제러미 패러 웰컴트러스트 이사는 오미크론의 출현은 "팬데믹의 끝보다 시작에 가깝다는 것을 보여준다"며 팬데믹 극복을 위해 이뤄온 그간의 진전이 수포로 돌아갈 수 있다고 우려했다.

한편 영국 과학계 원로 인사이자 지난달 정부 팬데믹 자문단을 떠난 제러미 패러 웰컴트러스트 이사는 오미크론 변이에 대해 현 백신이 중증화를 막아줄 수 있다고 전망하면서도, 향후 변종에는 백신 효과가 똑같이 나타나지 않을 수 있다고 우려했다.

그는 "이 바이러스가 전 세계 백신 미접종 인구를 중심으로 계속 퍼질수록 백신과 치료제를 무력화할 수 있는 변종이 출현할 가능성이 커진다"며 "이 시나리오가 현실화하면 거의 원점으로 되돌아가게 된다"고 말했다.

그러면서 "정부가 백신과 검사, 치료 등에 대한 불평등한 접근을 진정 해결하길 꺼리면서 이 같은 정치적 리더십 부족이 팬데믹을 연장하고 있다"며 "화려한 미사여구만 있을 뿐 공평한 접근을 보장하고 팬데믹을 끝내기 위한 행동은 없었다"고 꼬집었다.

그는 현 상황에서 취해야 할 조치로 실내 마스크 착용, 검사 늘리기, 사회적 거리두기, 확진 시 격리, 백신 접종 등이라고 조언했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr