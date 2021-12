목포 이로동새마을부녀회 김장김치 나눔 봉사

어려운 이웃 행복나누기 실천

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시 이로동 새마을부녀회(회장 이소영)가 지난 2일 ‘사랑의 김장 나누기’ 봉사활동을 가졌다.

이날 이로동 행정복지센터에서 열린 사랑의 김장 나누기 봉사에는 이로동 새마을부녀회원 20여 명이 참석해 직접 담근 김장김치를 지역 내 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위하여 진행했다.

이소영 이로동 새마을부녀회장은 “오늘 우리가 함께 구슬땀을 흘리며 바쁜 일상 속에서도 짬을 내 정성으로 담근 사랑의 김치를 어려운 이웃 분들에게 전달할 수 있어 기쁘다”며 “삶의 가치 기준이 더 많은 물질의 추구를 중심으로 재편되는 속에서도 나보다 남을 배려하는 이로동 부녀회가 되겠다”고 전했다.

한편 이로동 새마을부녀회는 매해 형편이 어려운 이웃의 따뜻한 겨울나기를 위한 김장 나누기 및 반찬 배달 등을 실시해 더불어 사는 분위기 조성과 나눔 실천에 적극 앞장서고 있다.

