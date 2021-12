창원서 '전국 최초' 마을 단위 탄소중립 실천 협의회 발족

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 6일 시청 시민홀에서 탄소중립 마을 구 추진협의회 발대식을 개최했다.

이날 행사에서는 창원 관내 55개 읍·면·동이 탄소중립 마을 추진위원회를 구성하고, 구 추진협의회 위원 70여명이 참석해 탄소중립 실천 의지를 다졌다.

5개 구 추진협의회는 2050 탄소중립의 새로운 도전을 시작하고 '2030 기후환경도시 창원' 달성을 위해 탄소중립 마을을 만들 것을 선언했다.

또 탄소중립 시대 마을환경과 생태의 중요성이라는 주제로 탄소중립 실천특강과 탄소중립 사례 발표를 통해 시민들의 탄소중립 마을에 대한 이해도와 실천 가능성을 높였다.

허성무 시장은 "탄소중립 마을은 전국 최초로 마을에서부터 시작하는 탄소중립 실천 운동이다"라며 "탄소중립은 시민들의 동참이 무엇보다 중요하며, 세계적인 기후환경 선도도시로 발돋움하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

