[클릭 e종목]'캐시슬라이드' 출시한 엔비티, 최대 실적 이미 돌파

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 모바일 광고 플랫폼 업체 엔비티 엔비티 236810 | 코스닥 증권정보 현재가 24,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,850 2021.12.06 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株엔비티, 3분기 순이익 15억원… 전년 동기比 342.4%↑ close 에 대해 올해 3분기까지 누적 매출이 이미 연간 최대 실적을 기록했다며 향후 신규 제휴 업체 확대로 인한 영업이익률이 더욱 증대될 것이라고 6일 전망했다.

엔비티는 2012년에 설립된 모바일포인트 광고 플랫폼 업체로, 세계 최초로 스마트폰 잠금 화면 포인트 ‘캐시슬라이드’를 출시해 현재 약 2700만명의 누적 회원을 보유하고 있다.

포인트 광고는 유저 참여를 높이거나, 수익을 확대하는 방법으로 포인트를 제공해 락인(Lock-in) 효과를 유도하는 방식이다. 네이버웹툰, 카카오모빌리티, 토스 등 30개 이상의 포인트 제휴업체와 1200만 월간평균이용자(MAU)를 보유한 자체 플랫폼, 고객 어트리뷰션, 써드파티 트래킹, 안티어뷰징 등의 트래픽 기술로 국내 시장 1위 점유율(40%)을 달성 중이다.

지난해 사업부별 매출 비중은 B2C(캐시슬라이드등) 48%, B2B(애디슨 오퍼월 등) 50%, 기타 2%다

올해 예상 매출액은 776억원으로 전년동기대비 75.9% 증가했고, 영업이익은 34억원으로 흑자 전환했다. 내년 매출액은 1015억원(+30.8%)과 영업이익 79억원(+130.3%)으로 전망된다. 캐시슬라이드의 안정적 매출과 애디슨 오퍼월의 폭발적 성장이 기대되면서다.

이 회사의 기업비지니스인 애디슨 오퍼월은 제휴 서비스 매체에 무료 포인트 충전 인프라를 시스템화하고 운영하는 포인트 네트워크 플랫폼이다. 올해 매출액은 563억원으로 전년동기대비 144.7% 증가했고, 내년에는 810억원(+43.9%)을 달성할 전망이다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "애디슨 오퍼월은 MAU 증가가 실적의 바로미터다"라며 "2018-2021년 MAU는 네이버웹툰, 네이버페이, 토스, 카카오모빌리티 등 신규 제휴업체 확대 및 업체별 유저 증가에 따라 연평균 331% 성장률을 기록했고, 현재 중대형 플랫폼 추가 제휴 논의로 성장세는 향후에도 지속될 전망"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr