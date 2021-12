"연말 홈파티 고객 잡기" 이마트24, 케이크에 경품 걸었다

티파니 목걸이 경품 내걸고 제휴카드 결제시 케이크 할인

파티 음식 49종 '반값', 와인도 할인 나서



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 케이크 구매 고객을 대상으로 명품 목걸이를 경품으로 내걸고 파티 음식을 최대 반값 할인하는 등 연말 홈파티 고객 잡기에 나섰다.

이마트24는 백화점 입점 브랜드 루시카토에서 제조한 케이크 4종(화이트크림·고구마·초코·치즈&티라미슈)을 준비하고, 구매 고객을 대상으로 한 경품 이벤트와 함께 할인 혜택을 제공한다고 6일 밝혔다. 오는 25일까지 케이크 4종을 제휴카드로 결제하면 1만원 할인을 받을 수 있다.

케이크를 사전 구매하면 추첨을 통해 2명에게 150만원 상당의 티파니 목걸이도 돌아간다. 오는 13일까지 매장을 방문해 사전 구매하면서 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하면 추첨을 통해 티파니 목걸이 등을 선물한다. 사전 구매 고객 전원에게는 카카오 캐릭터 니니즈 머그컵도 제공한다. 당첨된 목걸이 등 선물은 크리스마스 전 고객에게 전달될 예정이다. 해당 케이크 구매를 원하는 고객은 이마트24를 직접 방문해 주문 및 결제하고 23일에 매장에서 수령할 수 있다. 나뚜루, 하겐다즈 등 아이스크림 케이크도 준비했다. 동일하게 제휴카드 1만원 할인 혜택을 제공한다.

다양한 홈파티 먹거리 최대 반값 할인 이벤트도 진행한다. 이마트24는 이달 말까지 피코크 스모크바베큐폭립, 잭슨피자 등 양식, 피코크 장충동 순살족발, 장충동 쫄깃한 편육, 순희네 빈대떡, 도시어부 밀키트 등 한식, 피코크 밀푀유나베, 마라탕, 꿔바로우 등 아시안 푸드까지 간편하게 파티 음식으로 즐기기 좋은 '파티 페어링 푸드 반값 할인' 혜택을 제공한다.

고객은 행사상품 49종을 제휴카드로 결제 시 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 이밖에도 이마트24는 12월 이달의 와인으로 완판 기록을 이어가고 있는 '라크라사드'를 선정하고 다시 한 번 9900에 판매한다.

이마트24 관계자는 "편의점이 다양한 간편 먹거리를 구비하고, 백화점 입점 브랜드 케이크를 예약 판매하는 등 근거리 파티 음식 쇼핑 장소로 떠오르고 있다"며 "소규모 홈파티를 계획하는 고객이 보다 알뜰한 가격으로 간편하고 맛있는 홈파티 상품을 구매할 수 있도록 전에 없던 할인 혜택을 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr