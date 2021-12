정부, 오미크론 확산에 국제회의 비대면개최 검토…외국과 방역협조

[아시아경제 유인호 기자] 외교부가 오미크론 확산에 국제회의 비대면 개최를 비롯 미국, 일본 등의 주요 국가들과 방역 협조 체제를 강화하고 나섰다.

외교부는 코로나19의 새로운 변이인 오미크론의 확산 탓에 외교부가 내달 예정했던 유엔 평화유지 장관회의를 비롯한 대형 국제회의 개최를 재검토하고 있다.

외교부는 내달 7∼8일 155개국 외교·국방장관을 초청해 유엔의 평화유지활동(PKO) 관련 최고위급 협의체인 유엔 평화유지 장관회의를, 9∼10일에는 한-아프리카 포럼을 서울에서 개최할 예정이었다.

하지만 아프리카 지역을 중심으로 오미크론 변이가 발생하고, 각국이 빗장을 걸어 잠그고 있어 이 같은 대규모 국제회의를 그대로 진행하기 쉽지 않은 상황이다.

외교부 당국자는 유엔 평화유지 장관회의 전면 연기 가능성을 묻는 말에 “여러 가지 선택지를 갖고 협의하고 있다”며 “유엔과 신중히 협의 중”이라는 입장을 내놨다.

한-아프리카 포럼 역시 공동 주최 측인 아프리카연합(AU)과 회의 진행에 대해 논의 중인 것으로 알려졌다.

오미크론 변이가 발생한 국가와 그 인접국의 교민을 보호하기 위한 조치도 강구 중이다.

한편 한국과 미국, 일본 등 7개국 외교차관은 오미크론 공동 대응을 논의했다. 최종문 2차관은 최근 웬디 셔먼 미 국무부 부장관이 주재하는 7개국 외교차관 전화협의에 참여했다. 호주, 뉴질랜드, 베트남, 인도 등도 포함됐다.

이번 협의에서는 최근 전 세계적 이슈로 떠오른 오미크론 변이가 주요 의제로 다뤄졌다.

최 차관은 오미크론 변이 확산을 막기 위한 한국 정부의 입국 제한 조치와 백신 추가접종 독려 계획 등을 설명했다.

또 코로나19 정상회의, 한미 글로벌 백신 파트너십 등 보건 안보를 강화하기 위한 다양한 국제적 노력에 동참하고 있으며, 작년에는 역내 보건 역량을 높이기 위해 동북아 방역·보건 협력체를 발족했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr