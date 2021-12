은행 가계대출 증가율 목표 '4.5%'…"내년에 돈 빌리기 더 어렵다"

[아시아경제 송승섭 기자]내년부터 시중은행에서 돈 빌리기가 더 까다로워질 전망이다. 주요 은행들이 올해보다 더 낮은 가계대출 증가율 목표치를 지켜야 해서다.

5일 금융권에 따르면 지난달 말 주요 시중은행은 금융감독원에 2021년 가계대출 증가율 관리 목표를 4.5~5%로 설정했다. 가계대출 증가율이 가팔랐던 은행은 4.5%에, 비교적 양호했던 은행이 5%에 근접한 목표치를 써낸 것으로 알려졌다.

은행들의 결정은 금감원이 제시한 것으로 알려지는 관리지침에 따른 것으로 보인다. 올해처럼 금융당국은 은행의 연중 가계대출 관리계획과 목표를 확인한 뒤 조율과정을 거쳐 목표를 구체화할 전망이다. 금감원은 지난달 은행권에 내년 가계대출 증가율을 ‘평균 4.5%’로 관리하겠다는 지침을 전달한 것으로 전해졌다.

이는 올해 가계대출 증가율 목표였던 5%보다 0.5%포인트 낮다. 대출수요가 여전한 상황에서 내년 은행의 가계대출 여력이 줄어들 수밖에 없다는 전망이 나오는 이유다.

다만 금융권에서는 은행별 가계대출 총량규제 준수 실적에 따라 조금씩 총량이 조절될 수 있다는 관측도 있다. 가계대출 증가율이 높았던 은행에는 목표치를 깎거나, 반대로 증가세를 잘 억제했던 은행에 혜택으로 목표치를 더 부여하는 식이다.

전년 말 대비 5대 시중은행의 가계대출 증가세는 NH농협은행이 7.10%로 가장 많았고 6.30%를 기록한 신한은행이 뒤를 이었다. 이후 KB국민은행(5.43%), 우리은행(5.40%), 하나은행(4.70%) 순이었다.

금융당국에서 밝힌 ‘4분기 신규 전세자금대출 총량관리에서 제외’ 방침을 적용하면 NH농협은행(6.90%), KB국민은행(4.35%), 신한은행(4.10%), 하나은행(3.90%), 우리은행(3.80%)이었다.

