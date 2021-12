美, 민주주의 정상회의서 부패·인권탄압 관련자 제재 예고

회의 참여국에도 동참 촉구 전망

[아시아경제 김흥순 기자] 미국이 오는 9~10일(현지시간) 화상으로 열리는 민주주의 정상회의에서 부패와 인권 탄압을 하는 외국 정부 당국자와 관련자들을 대거 제재하고, 다른 나라들에도 이 같은 움직임에 동참할 것을 촉구할 예정이라고 미 월스트리트저널(WSJ)을 비롯한 주요 외신이 3일 보도했다.

미 재무부는 다음 주 열리는 민주주의 정상회의에 맞춰 일련의 조처를 내놓을 예정이고, 회의에 참여키로 한 세계 110개국에도 비슷한 조치를 취하도록 설득할 것이라고 미 당국자들은 밝혔다.

다만 미 정부 당국자들은 구체적으로 누가 제재 대상이 될지에 대해서는 언급을 거부했다. 조 바이든 미국 대통령의 대선 공약사항이기도 한 민주주의 정상회의는 중국과 러시아를 중심으로 한 권위주의 세력에 맞서기 위해 전 세계 민주주의 국가를 하나로 모으는 동시에 미국의 글로벌 리더십을 복원한다는 취지로 마련된 행사다.

앞서 지난 23일 미국이 공개한 초청국 명단에는 중국과 러시아가 빠졌다. 대신 중국과 갈등 중인 대만과 러시아의 침공 위협을 받는 우크라이나가 초청됐다. 중국과 러시아는 미국이 세계의 분열을 책동하고 있다며 강하게 반발했다. 특히 대만을 자국 영토로 간주하는 중국은 비 초청국들을 결집해 연일 비난 메시지를 내놓고 있다.

