[아시아경제 박종일 기자] 서서울농협(조합장 조원민)이 백미 250포(10kg)와 김치 100상자(10kg)를 마포구에 기탁했다.

3일 마포구청에서 진행된 기탁식에는 조원민 서서울농협 조합장 및 임원들이 참석해 유동균 마포구청장에게 백미와 김치를 전달했다.

서서울농협은 2010년부터 매년 12월 저소득 주민을 위한 물품을 전달해 오고 있으며, 이번 기탁식에서 전달받은 물품은 지역 내 동 주민센터를 통해 저소득 주민에게 배부될 예정이다.

