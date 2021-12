미국 제약사 노바백스가 코로나19 새 변이인 오미크론에 대처하는 백신을 다음달부터 생산할 수 있다고 밝혔다.

2일(현지시간) 주요 외신들에 따르면 노바백스는 오미크론 변이 맞춤형 백신의 상업적 생산과 관련해 "오미크론 맞춤형 스파이크 단백질 항원 개발에 착수했으며, 몇주 안에 새 백신에 대한 실험실 시험을 시작할 것"이라고 밝혔다.

노바백스는 또 '투트랙' 전략으로 기존 코로나19 백신이 오미크론 변이에 효과가 있는지도 실험하고 있다.

노바백스는 앞서 지난달 26일(현지시간)에도 오미크론 변이 백신 개발에 착수했다고 밝힌 바 있다.

모더나나 화이자-바이오엔테크 등 다른 백신 제조사들도 오미크론 변이에 대응하기 위한 백신 개발에 착수한 상태다.

