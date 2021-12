롯데하이마트, 연말 총결산 세일…“인기 상품이 한자리에”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 이달 올해 인기 있는 상품을 한데 모아 선보이는 ‘2021 연말 총결산 세일’을 펼친다고 3일 밝혔다.

이번 행사에서는 TV·김치냉장고 등 대형가전부터 청소기·전기레인지·노트북 등 생활·IT가전까지 다양한 품목을 마련했다. 평일(화~목)에는 행사카드로 구매 시 구매 금액대에 따라 최대 50만원까지 현금으로 돌려주며, 주말(금~월)에는 구매 금액대에 따라 최대 110만원까지 캐시백 혜택을 준다.

겨울 김장철을 맞아 브랜드 따라 최대 30만원까지 현금으로 돌려주는 김치냉장고 행사를 진행한다. 또한 매주 주말(금~월) ‘베스트상품 득템찬스’를 진행해 최대 17%를 할인해주는 행사도 펼친다. 최대 300만원 상당 경품을 주는 ‘산타하이마트가 원하는거 다 드림’ 이벤트도 준비했다.

롯데하이마트온라인쇼핑몰은 오는 7일까지 진행하는 ‘빅하트세일’에서는 매일 자정 선착순 2000명 한정으로 최대 7%를 5만원까지 할인해주는 할인 쿠폰을 제공한다. 행사 상품을 행사카드로 구매하면 최대 10%를 25만원까지 할인해준다. 6일부터 16일까지는 김치냉장고 행사 모델 한정으로 최대 50만원 할인 쿠폰을 주는 행사를 진행한다.

롯데하이마트 관계자는 “연말을 맞아 소중한 가족이나 주변 지인들에게 선물하기 좋은 인기 상품들을 행사가에 마련했다”며 “크리스마스 등 다양한 연말 행사와 어울리는 혜택과 이벤트를 마련했으니, 롯데하이마트 전국 매장과 온라인쇼핑몰에 방문해 즐거운 연말을 보내시기 바란다”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr