[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 30,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,650 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱, 3분기 영업이익 918억원…전년比 65%↑"600㎞ 달려왔어요" 울릉도 아이들에 친환경에너지 알린 코오롱코오롱, 육로와 해로 600km 달려 나눔 활동 펼쳐 close =계열사 이노베이스에 145억원 출자 결정

◆ 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 77,300 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 정상진 한투신운용 본부장 "내년 대세 상승도 가능"한국투자증권, 뱅키스 ISA 가입 이벤트한국투자증권, 범죄피해 아동 지원 후원금 전달 close =계열사 한국투자프라이빗에쿼티에 150억원 대여 결정

◆ 컨버즈 컨버즈 109070 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,100 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일 컨버즈, LG유플러스와 11억원 규모 상품공급 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close =10억원 상당 미국 자회사 컨버즈 지분 취득 결정

◆ 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 3,070 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,015 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 에쓰씨엔지, 70억원 규모 3자 배정 유증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close =운영자금 조달 위해 70억원 규모 유상증자 결정

◆ 유엔젤 유엔젤 072130 | 코스피 증권정보 현재가 4,990 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,170 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close =22억원 상당 자사주 처분 결정. 22억원 상당의 드림시큐리티 지분 1% 취득 결정

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 618,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 622,000 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close =중국 칭다오 소재 계열사에 113억원 규모 채무보증 결정

◆ STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 3,910 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,780 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 STX, 자회사에 50억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-21일STX, 491억원 규모 유상증자…"채무 상환" close =자회사 STX마린서비스에 100억원 대여 결정

◆ HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,350 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-1일HDC아이콘트롤스, 133억 규모 아파트 신축공사 기계설비 공사 수주HDC아이콘트롤스, 184억원 규모 소방공사 수주 close =HDC아이서비스와의 합병으로 HDC 외 1인에서 HDC 2인으로 최대주주 변경

◆ CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 364,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 350,500 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 바이오 사업 영역 넓히는 CJ제일제당[클릭 e종목]"CJ제일제당, PHA 사업으로 중장기 성장동력 확보"CJ제일제당, 건강사업부 분사…CJ웰케어 설립 close =미국 계열사 CJ바이오아메리카에 2635억원 규모 채무보증 결정

◆ 동양철관 동양철관 008970 | 코스피 증권정보 현재가 1,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,205 2021.12.03 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]동양철관, 본격 실적 개선 시작…미국향 강관 수출가격 상승[특징주]동양철관, 미국 대형 강관 반덤핑률 0%…최대구경 설비로 경쟁력 강화대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株! 딱! 말씀드립니다 close =케이비아이동국실업에서 케이비아이국인산업으로 최대주주 변경

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr