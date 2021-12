이마트24, 소외 계층에 ‘삼진 기부 캠페인’ 적립금 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 SSG랜더스와 공동 진행한 ‘삼진 기부 캠페인’의 적립금 3550만원을 인천사회복지공동모금회에 전달했다고 3일 밝혔다.

삼진 기부 캠페인은 올 시즌 후반기 이마트24의 숫자 ‘24’와 야구의 ‘2 사 상황’을 연계해 진행한 사회공헌 프로그램이다. SSG랜더스의 홈경기 시 주자가 있는 투 아웃 상황에서 투수가 삼진을 기록할 때 마다 50만원의 기부금이 적립되고, 2사 만루 위기상황에서 실점 없이 삼진을 기록 시 기존 기부금에 150만원이 추가로 적립되는 방식으로 진행됐다.

SSG랜더스 투수들이 2사 상황에서 기록한 삼진은 62개로 총 3550만원이 적립됐다. 기부금은 인천사회복지공동모금회를 통해 선정된 인천지역 저소득층 미혼모 가정 200가구에게 신생아 용품 및 생필품을 지원하는데 쓰이게 된다.

이마트24 관계자는 “이번 기부 활동은 SSG랜더스 야구 팬들의 응원과 기쁨이 함께 더해진 독특한 방식의 기부라는 데에 의미가 있다”며 “앞으로도 야구팬들과 함께 할 수 있는 새롭고, 차별화되는 기부활동으로 도움이 필요한 곳에 지원할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

