[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆특허청 <부이사관 전보> ▶심사품질담당관 이호조 ▶특허심판원 심판장 박미영 ▶특허심판원 심판장 박용주 <과장급 전보> ▶산업재산정책과장 김정균 ▶국제협력과장 정대순 ▶산업재산통상협력팀장 윤세영 ▶특허심사기획과장 양재석 ▶특허심사제도과장 윤기웅(이상 12월 3일자)

