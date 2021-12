[부고] 한종석(한화투자증권 경영지원실 전무)씨 부친상

▲한원기(전 중앙선거관리위원회 상임위원)씨 별세, 한종석(한화투자증권 경영지원실 전무)·한종현(국립농산물품질관리원 경기지원장)씨 부친상, 문명신·문지은씨 시부상 = 2일, 이대목동병원 장례식장 7호실, 발인 4일 오전 11시.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr