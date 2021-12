창원시, '제1회 환경기술인 세미나' 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 2일 호텔인터내셔널 창원에서 '제1회 환경기술인 세미나'를 개최했다.

올해 처음 개최된 이번 행사는 경남녹색환경지원센터와 경남환경기술인협회가 주최하고 창원시가 후원해 기업의 환경관리 및 발전을 위해 노력하는 환경기술인의 노고를 치하하고 정보교환을 위한 소통의 자리로 마련됐다.

세미나에 앞서 허성무 시장이 대기, 수질, 폐기물 등 분야별 모범 환경기술인 17명에 대한 표창을 수여했다.

이어서 창원대학교 환경공학과 박종관 교수가 '기업 탄소중립 실현을 위한 추진전략'을 주제로 한 특강을 진행했고, 해성디에스 강철규 부장이 '창원시 기업의 ESG 경영 사례'를 발표했다.

다음으로 기업체 환경기술인의 역량 강화를 위해 낙동강유역환경청 화학안전관리단 이규열 연구사가 '사업장 유해화학물질 취급 및 관리방안'을 주제로 교육을 하고, 시청 환경정책과 옥종민 담당이 '창원특례시 출범에 따른 배출업소 지도점검 방향'을 주제로 현장 중심의 교육을 했다.

이날 세미나에는 기업체 환경기술인, 환경 관련 종사자 등 100여명이 참석했다.

허 시장은 "이번 세미나를 통해 경기침체로 인한 기업의 현실적인 어려움을 공유했다"며 "현장 환경관리에 실질적인 도움이 될 수 있도록 기술지원과 방지시설 설치 지원 등 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr