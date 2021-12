인사날 "일희일비 마라" 글 올린 SK 회장

[아시아경제 최대열 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 4,500 등락률 +1.73% 거래량 198,967 전일가 259,500 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 SK 수펙스 최규남 미래사업팀장 사장 승진SK㈜, 장동현 부회장 승진…신규 임원 7명 선임[인사] SK㈜ close 그룹 회장이 2일 사회관계망서비스(SNS)에 "다섯가지 마라"라는 글을 올렸다. 이날은 SK그룹 전 계열사가 임원인사를 발표한 날이다.

최 회장은 이날 낮 ‘사람이 마음에 안 든다고 헐뜯지 마라’ ‘감정 기복 보이지 마라’ ‘일하시는 분들 함부로 대하지 마라’ ‘가면 쓰지 마라’ ‘일희일비하지 마라’라는 소제목을 달고 글을 올렸다. 최 회장은 이 글에 대해 "20년 전 썼던 글"이라며 "나와 제 아이들에게 늘 하는 이야기"라고 적었다.

전 계열사 차원의 임원 인사를 발표한 날 삶의 격언으로 보이는 글을 올리면서 재계에서는 우회적으로 조언의 메시지를 내놓은 게 아니냐는 해석을 내놨다. 최 회장은 이 글과 함께 미국 뉴욕의 맨해튼 거리로 보이는 푸드트럭 옆에서 정장 차림으로 바지 주머니에 두 손을 넣은 채 위를 바라보고 있는 사진도 올렸다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr