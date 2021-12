비씨카드, 보호종료아동 자립 지원금 3억여원 기부

서울 사회복지공동모금회에 비대면 기부

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 만 18세 이상 보호종료아동의 안정적인 홀로서기를 지원한다.

비씨카드는 보호종료아동의 자립을 지원하기 위한 기부금 2억8905만원을 서울 사회복지공동모금회에 전달했다고 2일 밝혔다. 이날 오후 서울 중구 사랑의열매 회관에서 열린 전달식에는 최원석 대표이사 사장, 윤영석 서울 사회복지공동모금회 회장, 이호영 사회적협동조합 십시일방 대표 등 주요 관계자가 참석했다.

전달된 기부금은 사회적협동조합 십시일방을 통해 보호종료아동 자립 지원 사업을 펼치는 데 활용된다. 비씨카드와 십시일방은 내년 1월부터 1년간 서울 지역 보호종료아동 10여명의 주거지와 주거비를 지원하고, 진로와 취업 등 경제적 자립을 도울 각종 교육·체험 프로그램을 운영할 계획이다.

이번 기부금 전달을 통해 비씨카드는 사회복지공동모금회가 진행하는 '희망 2022 나눔캠페인 중 서울지역 1호 기부자가 됐다.

최원석 비씨카드 사장은 "만 18세의 나이에 홀로서기해야 하는 청년들의 안정적 자립을 돕기 위해 이번 나눔을 준비했다"며 "사회 곳곳에서 보호종료아동에 대한 관심을 가지는 데 조금이나마 힘이 되길 바란다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr