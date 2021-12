부산항만공사, 포스트 코로나 대비 감천항 마케팅 전개

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)는 감천항 선사·대리점 20개 업체 대상으로 지난 16일~26일까지 설문조사를 했다.

설문조사는 증가한 물동량을 지속 유지하기 위해 감천항 입항목적, 지속 이용 여부, 개선 필요사항에 대해 이뤄졌다.

BPA는 “코로나19 영향으로 감천항 냉동어획량이 증가했다”며 “감천항 냉동어획량 증가 원인으로는 코로나19 영향에 따른 주요 냉동 어획물 화주국의 체선·체화 발생 현상 때문으로 본다”고 풀이했다.

냉동어획량은 2019년 약 65만톤에서 2021년 10월 기준 56.9% 증가한 100만톤 이상으로 불었다.

BPA는 코로나 이후에도 감천항을 지속 이용할 수 있도록 감천항 냉동어획량의 91%를 처리하는 선사·대리점의 의견을 반영해 맞춤형 마케팅을 추진할 예정이다.

공사는 유입된 물동량의 부산항 유치로 항만근로자 수입 증대와 하역사, 수리업체, 냉동창고 등 연관 산업 부가가치를 창출해 지역경제를 활성화할 계획이다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr