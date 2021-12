[정치, 그날엔…] 만덕산 품에 안겼던 손학규의 정치 실험

2014년 7·30 재보선 참패 이후 강진 토담집으로 거쳐 옮겨

2016년 만덕산 하산, 정계 복귀…2021년 네 번째 대선 도전

“정치인은 들고날 때가 분명해야 한다는 것이 저의 분명한 생각이다.” 정치인 손학규는 2014년 7월31일 국회 정론관 기자회견에서 “지금은 제가 물러나는 게 순리”라면서 이렇게 말했다.

당시 정치권과 언론은 정치인 손학규의 ‘정계 은퇴’ 선언으로 받아들였다. 손학규 정치인생 21년을 되돌아보는 기사도 이어졌다.

새정치민주연합 상임고문 신분으로 2014년 7·30 재보궐선거, 수원병(팔달) 지역구에 출마했다가 낙선한 정치인 손학규, 그의 정치인생은 그렇게 마무리됐을까.

정치인 손학규는 진보와 보수로 나뉘어 대립을 이어가던 한국 정치에서 자기만의 정치적 영역을 구축한 인물이다. 한국판 제3의 길이라고 볼 수도 있고 손학규식 정치라고 볼 수도 있다.

그는 한나라당과 민주당에서 각각 대선후보로 뛰었던 인물이다. 2007년 대선에서는 학자와 언론인 등을 대상으로 한 여론조사에서 대통령감 1위로 평가받기도 했다. 정치적 자질 자체는 인정을 받았다는 얘기다.

정치인 손학규는 기자회견 이후 전남 강진의 만덕산 토담집으로 향했다. 강진만의 수려한 풍광을 바라보며 그는 무엇을 생각했을까. 만덕산의 품에 안겼던 정치인 손학규는 본인 의지와 무관하게 한국 정치의 변수가 됐다.

정계은퇴를 선언했다가 돌아온 정치인은 하나, 둘이 아니다. 사실 정치인에게 은퇴 선언은 또 하나의 정치인지도 모른다. 정계은퇴 선언이라는 정치 이벤트는 자신의 메시지를 대중에게 전파할 기회다.

문제는 정계은퇴의 번복은 그 자체로 정치적 리스크를 담보한다는 점이다. 정치를 떠난다고 했던 인물이 돌아오려면 ‘정치적 명분’이 필요하다. 뚜렷한 명분도 없이 정계은퇴를 번복할 경우 떠날 때 전했던 메시지의 의미도 반감된다.

정치인 손학규는 어떤 경우일까. 그는 2014년 7월 정계 은퇴를 선언한 지 2년 3개월만인 2016년 10월 돌아왔다. 2016년 10월20일 정계은퇴를 선언했던 그 장소인 국회 정론관에 모습을 드러낸 그는 정계 복귀를 선언했다.

당시 그의 만덕산 하산을 놓고 다양한 평가가 나왔다.

새정치민주연합 상임고문 신분이었던 그는 정계 복귀와 동시에 더불어민주당 탈당을 선언했다. 민주당이 아닌 새로운 곳에서 정치를 하겠다는 선언이었다.

2016년 10월은 ‘최순실 게이트’가 증폭되면서 박근혜 정부가 크게 흔들렸던 시기다. 이듬해 대통령선거를 앞두고 정계개편이 관심의 초점으로 등장했다. 정치인 손학규는 정계개편의 한 축이었다.

그는 2017년 국민의당 안철수 대선후보 상임선거대책위원장을 맡았다. 이후 바른미래당 대표로 활동하며 제3 정치세력의 힘을 키우고자 노력했다.

바른미래당은 짧은 정당 역사를 끝으로 현실 정치에서 퇴장했다. 그곳에 몸담았던 정치인들도 각자의 길을 선택했다. 정치인 손학규의 정치 실험은 그렇게 정리되는 것처럼 보였다.

하지만 정치인 손학규는 또 하나의 정치 실험을 시작했다. 2021년 11월29일 대통령선거 출마를 선언했다. 특정 정당 소속 후보로 선출된 것은 아니다.

정치인 손학규는 “저는 돈도 조직도 없다. 화려한 공약도 없다. 캠프도 없이 광야에서 홀로 외치는 심정으로 국민에게 직접 호소하는 나 홀로 대선”이라고 설명했다.

그가 ‘외로운 도전’에 나선 이유는 무엇일까.

“대통령제를 폐지하고 의회 중심의 연합정치라는 새로운 길을 열겠다.” 대선에 나선 인물이 대통령제 폐지를 들고 나온 것은 흥미로운 대목이다. 대통령제 폐지는 그 자체로 논쟁적인 주제이다.

한때 유력 대선후보 대접을 받았던 정치인 손학규의 위상은 예전 같지 않다. 사실상 정치 인생의 마지막 대선 도전이 될 수도 있는 그의 선택은 어떤 결과로 이어질까. 대선 판도를 흔들어놓을 파괴력을 보일 수 있을지는 지켜볼 일이다.

다만 정치인 손학규의 대선 등판은 국가지도자의 역할에 대한 관심을 자극하는 계기가 될 수는 있다. 여론조사에 매몰된 대선 레이스의 중심축을 대선의 본질로 이동시키는 역할이다.

대통령을 꿈꾸는 사람이 어떤 세상을 만들고자 하는지, 새로운 사회를 만들기 위한 해법은 무엇인지 설명하고 평가를 받는 과정, 그것이 우리가 대선을 기다리는 이유 아닐까.

