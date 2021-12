김정은, 이달 하순 전원회의 개최…대미·대남 메시지 나올까

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 이달 하순 노동당 중앙위원회 전원회의를 열고 내년도 국정운영 방향을 결정한다. 이 자리에서는 내년도 계획 뿐만 아니라 김정은 노동당 총비서의 대미, 대남 메시지도 발신될 가능성이 높다는 게 전문가들의 분석이다.

조선중앙통신은 지난 1일 당 중앙위원회 제8기 제5차 정치국회의가 김정은 노동당 총비서 사회로 열렸으며, 이 회의에서 이달 하순 제8기 제4차 전원회의 소집에 대한 결정서가 채택됐다고 2일 보도했다.

통신은 "결정서에 의하면 2021년도 주요당 및 국가정책의 집행정형을 총화하고 새년도 사업계획들을 토의결정하기 위하여 12월 하순 당중앙위원회 제8기 제4차 전원회의가 소집된다"고 전했다.

이번 전원회의는 김 총비서가 10년 전 북한군 최고사령관으로 추대된 12월 30일을 앞두고 열릴 가능성이 크며, 집권 10년 성과를 과시하며 대외·대내 부문의 새해 국정운영 방향을 결정하는 자리가 될 것으로 보인다.

통신에 따르면 김 총비서는 "국가경제가 안정적으로 관리되고 우리 당이 중시하는 농업부문과 건설부문에서 커다란 성과들이 이룩된것을 비롯하여 정치,경제,문화,국방부문 등 국가사업의 전반적인 분야에서 긍정적 변화"들이 일어났다고 평가했다.

또 "우리가 이룩한 성과들은 나라의 경제발전과 인민생활향상을 위한 토대를 구축하기 위하여 계획된 전반사업이 활기차게 전진하고 있음을 보여주고 우리식 사회주의의 새 승리에 대한 자신심을 안겨주고 있다"며 "총적으로 올해는 승리의 해"라는 평가를 내렸다.

내년 계획과 관련해서는 "다음해는 올해에 못지 않게 대단히 방대한 투쟁을 전개해야 하는 중요한 해"라며 당 중앙위원회가 새해 계획을 잘 수립해 5개년 계획 수행의 기초를 다져야 한다고 강조했다.

전문가들은 이번 전원회의에서 대남, 대미 메시지가 나올 가능성이 높다고 전망했다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "당 전원회의는 사실상 '미니 당대회'의 역할을 수행할 것"이라며 "당 전원회의 결과를 통해 대외, 대남 메시지를 발신할 가능성이 농후하다"고 분석했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr