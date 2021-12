남양유업, 컴포트케어·산양유아식 분유 무료 체험단 모집

[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 ‘아이엠마더 컴포트케어’와 ‘유기농 산양유아식’ 분유 제품 체험단을 모집한다고 2일 밝혔다. 지난 4월 진행한 무료 체험단 1기를 성공적으로 마친 가운데 2000명의 고객을 대상으로 2기 체험단 신청을 받는다.

이번 무료 체험단을 통해 경험해 볼 수 있는 제품은 100일 미만 아이를 위한 컴포트케어 분유 1단계, 100일부터 6개월 미만 아이를 위한 컴포트케어 분유 2단계, 6개월부터 12개월 미만 아이를 위한 산양유아식 분유 3단계, 12개월 이후 아이를 위한 산양유아식 분유 4단계로 구성돼 있다. 체험을 원하는 고객은 아이 월령에 맞는 분유를 신청하면 된다.

‘아이엠마더 컴포트케어’ 제품은 민감한 아이를 위한 저항원성 가수분해 영양설계 제품이다. 또한 ‘유기농 산양유아식’ 제품은 3% 미만만 한정 생산되는 유기농 산양 원유를 사용한 제품이다.

오는 5일까지 1차 신청자를 모집하고 이번 달 27일까지 매 주차별로 체험 신청자를 모집한다. 선정 고객은 분유 체험을 위한 제품 제공과 함께 후기 이벤트도 참여가 가능한 가운데, 우수 후기자를 별도 추첨하여 다이슨 에어랩, 역류 방지 쿠션, 분유 추가 증정 등 다양한 경품을 받을 수 있다.

