SSG닷컴, 장보기 특가 행사…신선·가공식품 최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 2일부터 8일까지 장보기 필수 품목 위주로 구성한 먹거리 할인 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 ‘장보기 인기상품 TOP 100’에 선정된 신선·가공식품 및 간편가정식(HMR) 상품 100종을 최대 50% 할인 또는 ‘1+1’, ‘2+1’ 구성으로 선보인다. 대표적으로 행사 첫날 제스프리 그린 키위를 반값 수준에 선보이며, 피코크 샤브샤브 요리재료를 20% 할인한 가격에 판매한다. 3일엔 하림 닭볶음탕용 계육을 40%, 피코크 조선호텔 김치를 20% 할인한 가격에 만나볼 수 있다

한우 상품은 최대 40% 할인한다. 스테이크, 불고기, 국거리용 부위 등 가정에서 많이 선호하는 인기 품목 위주로 40여 종 상품을 준비했으며, 1등급 한우 등심은 2만원대 후반부터 1등급 한우 국거리는 1만원대 초반부터 구매할 수 있다.

경상북도 지역 우수 먹거리 상품을 한데 모아 선보이는 행사도 열린다. 구룡포 과메기, 영덕 오징어, 의성 마늘, 청도 감말랭이 등 경북 특산물 및 전통시장 우수상품을 특가에 판매한다. 또한 전 상품 10% 기본 할인 혜택에, 행사 상품 3개 이상 구매 시 최대 10%의 추가 할인도 적용한다.

SSG닷컴 관계자는 “올해 가장 인기를 끌었던 장보기 대표 상품과 한우, 지역 우수 먹거리 등을 최저가 수준에 준비해 고객들의 장바구니 물가 부담을 줄이고자 했다”며 “연말까지 다양한 테마의 먹거리 세일 행사를 이어나갈 것”이라고 말했다.

