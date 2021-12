사랑의열매, 이웃돕기캠페인 '희망2022나눔캠페인' 출범식 개최

[아시아경제 이춘희 기자] 사랑의열매가 연말연시 이웃돕기캠페인 ‘희망2022나눔캠페인’을 1일부터 다음달 31일까지 62일간 펼친다.

사랑의열매는 이날 오후 서울시청 광장에서 사랑의열매 명예회장인 김정숙 여사가 참석한 가운데 캠페인 출범선언과 함께 캠페인의 상징인 ‘사랑의 온도탑’ 운영을 시작했다. 캠페인은 사랑의열매 전국 17개 시·도 지회에서 일제히 전개된다. 이번 캠페인의 나눔목표액(모금목표액)은 3700억 원이다. 모금액은 코로나19 일상회복 지원, 위기가정 긴급 지원, 사회적 약자 돌봄 지원, 교육·자립 지원 등 4대 나눔 목표 달성을 위해 사용할 예정이다.

이날 출범식에는 김정숙 여사와 함께 권덕철 보건복지부 장관, 오세훈 서울시장, 조흥식 사랑의열매 회장이 참석했다. 이와 함께 고액기부자 모임 '아너 소사이어티' 회원인 걸그룹 레드벨벳의 웬디, 방송인 현영 등이 참석해 함께 성공적 목표 달성을 기원했다. 이번 캠페인 MZ세대 1호 기부자인 민강(18)군도 참석해 현장에서 첫 기부를 했다.

김정숙 여사는 "‘희망2022나눔캠페인’의 출범에 함께 하게 돼 정말로 기쁘다”며 “코로나19로 모두가 힘든 시기에도 지난해 사랑의 온도탑 100도를 넘긴 기적처럼 ‘다른 이에게 선물이 되는 삶’을 살고 계신 국민 여러분께 깊은 존경과 감사를 드린다”고 말했다. 조흥식 사랑의열매 회장도 “온 국민의 따뜻한 참여가 어려운 이웃을 비롯해 모두의 일상회복을 돕는 ‘사회백신’이 되길 기원한다”고 말했다.

특히 이번 캠페인에는 메타버스·블록체인 플랫폼을 활용한 모금방법이 첫 선을 보이며, VR모금과 QR코드 모금을 통해 비대면 모금방식을 확장해갈 예정인 등 비대면 모금방식이 더 확대된다. 메타버스 플랫폼 ‘제페토’에 사랑의열매 홍보관을 설치해 MZ세대에 보다 적극적인 캠페인 홍보를 펼치고, 블록체인 기반 기부플랫폼 ‘체리’와 가상현실(VR) 모금을 진행해 코로나19로 어려움을 겪는 취약계층 100가정을 지원하는 목표를 세우고 모금활동을 전개한다.

캠페인 기간 동안에는 기부상담 대표번호 및 평생계좌번호를 통한 계좌이체 기부로 참여할 수 있고, ARS 전화기부, 문자기부, 사랑의열매 홈페이지를 통해 손쉽게 기부에 참여할 수 있다.

