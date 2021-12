공간 디지털 플랫폼…'HDC랩스' 공식 출범

HDC아이콘트롤스 + HDC아이서비스 통합법인

HDC그룹은 HDC아이콘트롤스가 HDC아이서비스를 흡수합병한 새로운 통합법인인 HDC랩스가 12월 1일 공식 출범했다고 이날 밝혔다.

HDC아이콘트롤스의 AIoT 기술역량과 HDC아이서비스의 부동산종합관리 노하우를 융합한 공간 디지털 플랫폼 기업으로 도약한다는 목표다.

HDC아이콘트롤스의 주력 사업영역인 스마트홈과 스마트빌딩 사업에서 쌓은 AIoT 기술 역량에 HDC아이서비스의 부동산 종합관리, 조경, 인테리어 등의 노하우를 융합한 빌딩운영 플랫폼과 B2C 서비스 플랫폼 등을 미래성장사업으로 육성할 계획이다.

HDC랩스는 이날 오후 서울 삼성동 아이파크타워에서 김성은 대표이사 및 임직원들이 참석한 가운데 출범식을 가졌다.

김 대표이사는 "양사의 보유역량 융합으로 사업 연결성을 강화하고 신규 수종 사업을 육성할 것"이라며 "시공 및 유지관리 영역의 전문성에 기술력과 데이터를 접목한 디지털 기반의 서비스를 제공해 공간 AIoT 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 "이라고 말했다.

한편 HDC아이콘트롤스와 HDC아이서비스는 지난 6월 4일 각각 이사회를 개최하고 합병을 결의한 후 10월 26일 각각 임시주주총회를 개최하고 합병계약과 정관 개정을 승인하는 등 합병절차를 진행해 온 바 있다.

