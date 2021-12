[포토]김민석 국회 보건복지위원장, 채현일 영등포구청장 ‘뉴신길·뉴대림 비전’ 발표

[서울시 자치구 포토 뉴스]노현송 강서구청장 ‘2021년 제4차 강서구협치회의 정기회의’ 개최...양천구 오목공원 ‘서울시 찾아가는 선별진료소’ 운영

[아시아경제 박종일 기자] 김민석 국회 보건복지위원장(서울 영등포구을· 오른쪽)과 채현일 영등포구청장이 1일 오전 11시 국회 정론관에서 영등포구를 자연과 사람, 문화가 어우러진 도시로 만들기 위한 ‘뉴신길 뉴대림 비전’을 함께 발표했다.

김민석 의원은 “오늘 발표는 재개발과 재건축으로 역동적으로 변모한 신길·대림 지역 주민들의 생활의 품격을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 평가했다.

채현일 영등포구청장은 “자연과의 공존은 도시의 수준을 평가하는 잣대”라며 “시민 누구나 누려야 할 쾌적한 주거환경과 생활의 품격을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 1일 오전 구청 대회의실에서 ‘2021년 제4차 강서구협치회의 정기회의’를 열었다.

노현송 구청장을 비롯 강서구협치회의 위원 등 20여 명이 참석한 가운데 열린 이날 회의는 ▲제3기 강서구협치회의 신규위원 위촉 ▲2022년도 지역사회혁신계획 실행사업 조정안 보고 ▲기타 안건 논의 순으로 진행됐다.

노현송 구청장은 “각 분야에 전문가들로 구성된 위원님들께서 한층 성숙한 민·관 협치 활성화에 기여해주실 것을 기대한다”며 “앞으로도 협치를 구정의 핵심가치로 삼고 다양한 공론의 장을 마련하여 지역 발전을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

구는 앞서 서울시에서 주관한 ‘2021년 지역사회혁신계획 성과평가’와 ‘시민참여예산제 평가’에서 최고등급을 받아 지역사회혁신계획 사업비의 최대 규모인 11억 원을 확보한 바 있다.

1일 오전 양천구(구청장 김수영) 오목공원에 설치된 서울시 찾아가는 선별진료소 의료진들이 한파 속에서도 코로나19 방역 강화를 위해 검사 업무에 매진하고 있다.

12월1일부터 12월18일까지 양천구 오목공원(목동서로 159-2 일대)에서는 서울시 찾아가는 선별진료소가 운영된다. 운영시간은 9시부터 17시까지며 일요일과 공휴일은 운영하지 않는다. 코로나19 선제검사를 희망하는 누구나 방문, 검사받을 수 있다.

