가격·맛·서비스에 사회봉사까지 … 부산시, ‘착한 업소’ 4곳 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 ‘2021 우수 착한가격업소’로 ▲별미집(서구 서대신동) ▲풍미추어탕(남구 감만동) ▲로뎀국수칼국수(사상구 주례동) ▲희망통닭(동래구 낙민동) 등 4곳을 선정했다.

‘착한가격업소’는 개인서비스업 중 다른 업소보다 낮은 가격에 양질의 서비스를 제공하는 업소이다.

정부와 지자체는 개인서비스요금 안정을 위해 2011년부터 지정해오고 있다. 부산지역에는 현재 624곳이 지정돼 있다.

시는 지난 10월부터 1개월간 구·군 추천과 서면과 현장 심사 등을 거쳐 올해 우수업소 4곳을 선정했다. 이들 업소는 가격 외에도 위생, 품질, 서비스, 사회봉사 4가지 항목에서 우수하다.

▲서구에 소재한 별미집은 아귀, 쌀, 김치 등의 재료를 국내산으로 사용하고 모든 음식을 주인이 직접 조리한다. 식당은 코로나19로 어려운 상황에서도 가격을 계속 동결하고 있으며 관내 복지관에 식사 봉사도 하는 중이다.

▲남구 소재 풍미추어탕은 미꾸라지와 김치 등 국내산 재료를 사용한다. 가게는 정갈한 맛과 푸짐한 반찬으로 주변 직장인에게 인기 맛집으로 알려져 있다. 가게는 매년 불우이웃돕기에 참여해 지역사회 나눔도 실천하고 있다.

▲사상구 소재 로뎀국수칼국수는 어려운 상황에서도 5년간 가격을 동결해 오고 있다. 면은 주문 즉시 반죽해 직접 뽑으며 반죽에 방부제를 넣지 않는다. 김치, 고춧가루 등 재료도 국내산을 사용하며 멸치육수에 어묵을 고명으로 넣어 맛이 깔끔하다는 평이다. 가게는 희망 쿠폰 나눔업소에 가입해 지역사회 봉사활동에도 동참하고 있다.

▲동래구 소재 희망통닭은 국내산 재료를 사용하며 매일 기름을 교체한다. 2020년 중소벤처기업부 ‘백년가게’에 선정됐으며 시가 지정한 안심식당으로도 운영 중이다.

업소는 건물 지하 1층에 ‘희망 정류소’라는 주민 생활공간을 운영해 지역사회에 봉사하고 있다. 이 외에 각종 장학회에 장학금 납부, 동래종합복지관 후원 등 봉사활동을 펼치고 있다.

나윤빈 부산시 민생노동정책관은 “가게는 코로나19로 어려운 영업환경에도 착한가격을 유지하고 맛과 서비스는 물론 지역사회 나눔 활동에도 앞장서는 업소”라며 “많은 사람이 착한가격업소를 이용해 주길 바란다”라고 전했다.

부산지역 착한가격업소는 부산시 누리집에서 찾을 수 있다.

