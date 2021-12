신한카드, 마이데이터 서비스 출시…"'신한플레이'서 AI 자산관리"

신한플레이 앱에서 토탈 자산 관리 서비스 제공

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 인공지능(AI) 자산관리 집사 '마이데이터 서비스'를 선보인다고 1일 밝혔다.

신한카드는 지난 10월 출시한 새 모바일 애플리케이션(앱) '신한플레이'를 통해 일상 속 소비 관리, 통합 자산 조회, 맞춤형 금융상품 추천, 신용관리서비스 및 유용한 투자 정보 등 자산관리 서비스를 AI 기반으로 제공한다. 이를 통해 개인 자산관리 경험을 모바일 기반의 전국민 대상으로 확대해 나간다는 전략이다. 이는 '라이프앤파이낸스' 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 신한카드 미래상의 일환이다.

마이데이터 서비스 론칭을 기념해 오는 3일부터 31일까지 론칭 이벤트도 진행한다. 12월 한 달간 마이데이터 가입 및 금융기관 연결 고객을 대상으로 마이신한포인트부터 백화점 상품권을 선착순 20만명에게 모두 증정한다. 특히 금융 기관 연결을 많이 할수록 받을 수 있는 경품이 커진다.

아울러 신한카드는 국민들에게 다소 생소한 마이데이터 서비스가 시장에서 빠르게 자리잡고 건전한 금융·데이터 생태계가 조성될 수 있도록 마이데이터 소개 및 활용 가이드 등 관련 컨텐츠를 제작 배포할 예정이다. 또 ESG(환경·사회·지배구조) 전략과 연계해 청소년 대상 마이데이터 금융교육 프로그램도 업계 최초로 운영할 계획이다.

신한카드 관계자는 "신한카드의 빅데이터 분석과 AI 역량을 활용해 고객이 원하는 진정성 있는 금융·라이프 큐레이터로서의 역할을 수행할 예정"이라며 "신한카드가 추구하는 마이데이터의 핵심 가치인 '오너십·연결·확장'을 통해 금융 데이터 생태계가 진화할 수 있도록 최선의 노력을 다해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr