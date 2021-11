디셈버앤컴퍼니자산운용, '2021 핀트 투어 페스타' 이벤트 실시

[아시아경제 이민지 기자] AI 일임 투자 ‘핀트(fint)’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용이 핀트 서비스를 경험하면서 투자 지원금까지 받을 수 있는 ‘2021 핀트 투어 페스타’ 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 핀트의 다양한 서비스를 이용하면 얻을 수 있는 배지와 응모권을 모아 참여할 수 있다. 핀트 앱에서 만나볼 수 있는 △알고리즘 투어, △투자금 입금, △핀트 추천(친구 추천) 등을 경험하면 다채로운 배지와 응모권을 획득할 수 있는데, 이 응모권을 사용해 하루 최대 5번 응모 가능하다.

이벤트는 오는 12월 31일까지 진행되며 이벤트에 응모한 참여자 중 매일 100명을 추첨해 핀트 투자 지원금 최대 30만원을 지급한다. 당첨자는 핀트 투자 지원금 20만원을 우선 지급받게 되고, 90일간 해당 비용으로 핀트 투자일임 계좌를 운용했을 때 나머지 10만원을 수령하게 된다. 당첨 결과는 오는 2일부터 다음달 1일까지 매일 낮 12시에 핀트 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

디셈버앤컴퍼니자산운용 관계자는 “이번 프로모션을 통해 핀트 투자에 대한 좋은 경험들이 더욱 많은 고객분들께 전달되기를 바란다”며 “앞으로도 핀트는 더 새롭고, 다채로운 이벤트를 통해 고객들에게 다가갈 것”이라고 말했다.

한편, 핀트는 지난달부터 배우 전지현을 전속 모델로 발탁하고 대대적인 브랜드 캠페인을 전개해 나가고 있다. 투자에 대한 고민 없이 누구나 쉽고 간편하게 투자일임 서비스를 누릴 수 있도록 캠페인 슬로건을 ‘투자. 쉽게. 알아서.’로 정하고 재테크에 대한 ‘허들’을 낮추면서 투자의 대중화를 이끌고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr