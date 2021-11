정부 "사회적기업 5년간 83% 증가…고용취약계층 기회제공"

33차 세계협동조합대회서 韓 사회적경제 성과 공유

정부 "인재양성·판로지원 등 사회적기업 성장 디딤돌"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 세계협동조합대회에서 한국의 사회적기업이 5년간 83% 늘었다는 내용의 '사회적경제 세일즈'를 하고 나섰다.

1일 고용노동부는 서울 광진구 워커힐 컨벤션에서 1~3일 사흘간 개최되는 국제협동조합연맹(ICA) 주관 '33차 세계협동조합대회'에서 지난 5년간의 사회적경제 성과를 공유했다고 밝혔다. ICA는 세계 111개국 300만개 협동조합과 조합원이 소속돼 있고, 320개 기관이 회원으로 가입돼 있는 조직이다. 한국은 농협, 수협, 신협, 새마을금고, 산림조합중앙회, 아이쿱(ICOOP) 생활협동조합 등이 가입해 활동 중이다.

고용부에 따르면 사회적기업 수는 올해 3142개로 2016년(1713개)보다 약 83% 늘었다. 사회적기업의 고령자·장애인·경력단절 여성 등 고용 취약계층에 속하는 근로자는 3만6204명으로 전체의 59.2%에 달한다. 고용부는 "사회적기업에서 일하는 고령자, 장애인, 경력단절 여성 등 근로자는 전체의 60%에 달하고 (이들은) 노동시장 진입이 어려운 취약계층인 것으로 나타났다"며 "사회적기업 제도가 취약계층에게 일할 기회를 제공하는 중요한 제도임이 확인됐다"고 설명했다.

인재 육성과 기업 판로 확대 지원도 병행했다고 고용부는 전했다. 사회적기업가 육성사업을 통해 창업에 성공한 팀은 2011~2016년 6년간 1952개소에서 2017~2020년 4년간 2837개소로 대폭 늘었다. 올해 기준 15개 '사회적경제 선도대학'이 정규 학위과정을운영하고 있다.

사회적경제 제품 구매실적을 준정부기관과 공기업, 지방자치단체 등 기관 평가에 반영한 결과 제품 우선구매액이 2016년 7400억원에서 지난해 1조6200억원으로 2배 이상 늘었다. 민간 유통 채널 진출 지원 결과 평균 매출액은 2016년 15억8000만원에서 지난해 19억6000만원으로 늘었고, 오프라인 공동매장은 같은 기간 57개소(매출액은 28억2000만원)에서 88개소(85억8000만원)로 증가했다.

고용부는 성숙기에 접어든 사회적기업에 대한 '성장 단계별 맞춤형 지원체계'로 정책 방향을 개편할 필요가 있다고 판단했다. 내년 2~8월 7개월간 임금 수준, 지원 제도 만족도, 종사자 실태, 생산 제품, 유통 채널, 대국민 인식 등 실태조사를 한 뒤 2023~2027년에 적용할 '4차 사회적기업 육성 기본계획'을 발표할 계획이라고 고용부는 알렸다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr