'이준석 칩거'에 입 연 윤석열 "나도 잘 모르겠다…내 역할하는 것뿐"

윤석열, 30일 이준석 칩거에 말 아껴 "나는 후보로서 내 역할을 하는 것뿐"

일각에선 '당 대표 패싱'에 대한 불만 표시라는 해석 나와

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 이준석 당 대표 잠적 이유에 대해 "저도 잘 모르겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 지난달 30일 충북 청주시에 있는 2차 전지 강소기업을 방문한 뒤 기자들과 만나 '이준석 대표의 칩거 사태 원인이 뭐라고 생각하느냐'는 질문을 받고 "저도 잘 모르겠다. (나는) 후보로서 내 역할을 하는 것뿐"이라며 이같이 말했다.

그는 이 대표가 공식 일정을 취소한 것과 관련해 "공개 일정은 (오전) 11시부터 시작했지만 아침부터 오늘 일정이 바빴다"면서 "하여튼 (권성동) 사무총장과 통화는 했다. 이유를 파악해보고 한번 만나보라고 사무총장에게 이야기했다"고 말했다.

'이 대표가 당 대표직을 그만둔다고 하면 선대위에 문제가 없겠는가'라는 물음에는 "가정적 질문은 하지 말아달라"며 불쾌감을 드러냈다.

또 홍준표 의원이 '당 대표를 겉돌게 하면 당을 망친다'고 이 대표를 두둔한 것에 대해선 "정치인들이 의견을 표명할 때 거기에 대해 논평하지 않는다는 게 기본 입장"이라며 답변을 거부했다.

한편 지난달 29일 초선 의원 5명과의 술자리에 참석한 이 대표는 자신의 페이스북에 "그렇다면 여기까지입니다"라는 글을 남긴 뒤, 다음날인 30일 모든 공식 일정을 취소하고 칩거에 들어갔다.

일각에선 이 대표가 최근 윤 후보 측과 선대위 구성, 방문 일정 통보 등을 두고 벌어진 갈등에 대한 불만을 표시한 것 아니냐는 분석이 나온다. 지난달 29일 윤 후보는 이수정 경기대 범죄심리학 교수를 공동선대위원장으로 영입했다. 이 대표가 이 교수를 공개적으로 영입 반대해왔다는 점에서 '당 대표 패싱' 논란이 불거졌다.

이 대표가 윤 후보 측의 충청 방문 일정에 자신이 동행한다는 사실을 사전에 공지받지 못했다는 점 또한 논란이 됐다. 이 대표는 같은날 자신의 페이스북에 글을 올려 "적어도 '이준석이 간다'고 발표하는 일정은 이준석에게 물어보고 결정해달라는 거다. 미리 논의하는 게 중요하다"라며 불편한 기색을 드러냈다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr