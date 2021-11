[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 진주시가 진양호 공원 주변에 대한 대규모 환경개선사업을 벌이고 있는 가운데 자연생태 문화 탐방로인 '귀곡동 둘레길' 조성 사업이 완공됐다.

진주시, 힐링 숲길 ‘귀곡동 둘레길’ 조성

30일 진주시에 따르면 진양호반 둘레길 조성사업은 지난해 말 완공한 양마산 지구에 이어 최근 귀곡동 둘레길 공사도 모두 마무리됐다.

이곳 둘레길은 진양호공원 전망대에서 상락원∼명석 가화리∼양마산 등산로를 순환하는 '양마산 물빛길'(15.3㎞)과 대평면 사평마을에서 귀곡동 일원 자연생태 문화 탐방로를 잇는 '귀곡동 물빛길'(22.7㎞) 코스 등 두 개의 길로 조성됐다.

양마산 물빛길 코스는 진양호공원 후문 도로를 크게 돌아 상촌삼거리를 거쳐서 탐방하는 코스로, 도보로 약 5시간 걸린다.

지난해 말 착공, 최근 준공된 '귀곡동 물빛길'은 황학산 등산로 입구 '까꼬실 주차장'에서 시작된다. 까꼬실 주차장은 대평면 사평마을 입구에서 '귀곡동 가는길' 안내판과 이정표를 따라 4㎞ 정도 벚나무 가로수길을 달리면 도착할 수 있다.

이 밖에도 호수 변을 따라 걷다 보면 벚나무 가로수길과 옛 우물터(큰 샘), 미루나무 선착장, 가호서원 옛터 등 정감 어린 장소들을 지나면서 진양호의 아름다운 정취를 느낄 수 있다.

진주시 관계자는 "귀곡동에는 농사나 성묘를 위해 '귀곡호' 배를 이용해 오가는 실향민이 있지만, 일반인은 귀곡호를 이용하지 못한다"며 "귀곡동 물빛길 트레킹에 나설 때는 진양호의 아름다움을 후대에 오래도록 전할 수 있도록 쓰레기는 꼭 되가져오는 에티켓을 지켜 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr