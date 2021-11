경남 5개 지자체, 손잡고 코로나19 공동 대응

진주시·사천시·통영시·거제시·고성군 코로나19 방역 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 진주, 사천, 통영, 거제, 고성 5개 지역이 재확산되는 코로나19에 공동 대응하기 위해 손을 잡았다.

경남 서남권에 속한 다섯 지자체는 30일 고성군청에 모여 코로나19 방역 공동 대응 상호 협력 협약서를 체결했다.

협약식에는 고성군수, 통영시 안전도시국장, 거제시 부시장, 진주시 도시건설국장, 사천시 안전도시국장이 참석했다.

유흥업소 종사자 지역 간 이동 자제 적극 홍보·협조, 일용 근로자 지역 간 파견이나 고용 시 주기적 코로나 진단검사 권고, 기업체 및 농·축·수산업 외국인 고용사업장 전수조사와 방역·점검 강화, 코로나 관련 행정명령 시 정보 공유 등을 약속했다.

코로나19 확진자 사례에 대한 정보를 공유하고, 확진자가 발생할 수 있는 모든 상황에 대비해 확산을 방지하고 일상으로 돌아갈 수 있도록 힘을 모을 방침이다.

