[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 올해 북한 달력에 표기된 '로케트공업절'(11월 29일)이 내년 달력에는 표시되지 않았다고 밝혔다.

통일부 당국자는 30일 기자들과 만나 "내년도 북한 달력 등을 확인했는데 여기에는 11월 29일을 로케트공업절로 표기한 문구가 현재까지 파악한 바로는 없다"고 말했다.

앞서 일본 NHK방송이 입수한 올해 북한 달력에는 11월 29일에 원래 북한 기념일인 항공절 외에 '로케트공업절'이 같이 표기되어 있어 북한이 2017년 11월 29일 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사를 계기로 새 기념일을 제정했다는 분석이 나왔다.

하지만 통일부에 따르면 올해 북한 달력이 11월 29일을 로케트공업절로 표기한 것 외에는 북한 관영매체, 당 회의체를 통해 이를 거론하거나 언급한 사실이 없는 것으로 나타났다.

