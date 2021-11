고발당한 안민석 "野, 김혜경 가짜뉴스로 희희낙락한 건 사실...尹이 지시했나"

"윤석열, 이 한심한 고발 직접 지시했는지 밝혀라"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘으로부터 고발당한 안민석 더불어민주당 의원이 입장을 밝혔다. 앞서 안 의원은 이재명 민주당 대선 후보 배우자 김혜경씨 낙상사고 이후 윤석열 국민의힘 대선 후보의 캠프에서 만세를 불렀다고 발언한 바 있다.

이 후보의 총괄특보단장인 안 의원은 29일 자신의 페이스북에 '국민의힘 고발에 대한 입장'이라는 제목의 글을 올려 "윤석열 후보가 이 한심한 고발을 직접 지시했는지 밝힐 것을 촉구하면서 간단한 입장을 밝힌다"라고 말했다.

안 의원은 "국민의힘이 나를 고발했다. 김혜경 여사 낙상사고에 대한 가짜뉴스에 대해 윤석열 캠프에서 만세를 불렀다고 한 방송에서 언급했더니 이를 허위사실이라며 고발한 것"이라며 "윤석열이 원하는 나라는 결국 검찰공화국인가. 김혜경 여사 가짜뉴스로 자신들에게 유리해졌다고 희희낙락한 것이 사실 아닌가. 무엇보다 이게 고발거리가 되나"라고 지적했다.

안 의원은 이어 "윤석열 캠프에서 만세를 부르고 좋아했다는 것은 제보에 근거한 것으로 허위사실이 아니다"라면서 "김혜경 여사에 대한 가짜뉴스를 조직적으로 유포한 것과 윤 후보 캠프가 연관되어 있다는 합리적 의심에 대한 수사를 촉구했는데, 이를 무마하기 위한 고발로 의심된다"라고 말했다.

또 "김건희씨 허위학력 의혹 등 민주당의 윤석열 후보에 대한 의혹제기를 입막음 하기 위한 협박용 고발로 보인다"라고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 미디어법률단은 안 의원을 공직선거법 위반죄로 28일 고발했다. 미디어법률단은 "안 의원이 지난 15일 라디오 프로에서 이 후보의 배우자 김혜경씨 낙상사고와 관련해 윤 후보 캠프가 연관돼 있을 것이라는 취지로 '윤석열 캠프에서 만세를 불렀다고 들었다'고 주장했다"라며 "이는 다분히 악의적인 허위사실을 공표한 것으로, 명백한 가짜뉴스"라고 고발의 이유를 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr