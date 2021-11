[아시아경제 박지환 기자] 한국공인회계사회는 지난달부터 올 12월까지 서울시 소재 7개 중학교(가재울중, 시흥중, 신도봉중, 신서중, 인창중, 중앙중, 한영중) 1학년생 250명을 대상으로 중학교 자유학년제와 연계한 회계교육을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 교육은 공인회계사와 함께 하는 ‘회계와 미래’를 주제로 공인회계사가 교실로 찾아가 특강을 진행한다. 회계사회 관계자는 "회계의 개념과 기본적인 이해를 돕는 교육을 통해 회계의 가치와 중요성을 일깨우고, 공인회계사 직업에 대한 관심을 높이게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 교육은 11월에 인창중 등 5개 학교(가재울중, 시흥중, 신도봉중, 한영중)에서 진행했다. 12월에는 신서중(13일)과 중앙중(14일, 15일)에서 열린다.

