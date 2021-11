여수 찾은 이재명, 사람들로 '인산인해'

부인 김혜경 씨와 ‘매타버스’ 타고 낭만포차 거리 방문

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 호남 방문 일정을 이어가고 있는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 지난 27일 부인 김혜경 씨와 전남 여수 낭만포차 거리를 방문했다.

오후 8시께 낭만포차 거리에 도착한 이 후보는 한 시간여전부터 자리한 수백 명의 인파에 휩싸였다.

낭만포차 거리에는 이 후보를 직접 만나기 위해 모인 수백명의 시민들과 관광객들로 인산인해를 이룬 가운데 지지자들은 이날 생일을 맞은 이 후보에게 꽃다발과 생일축하 케익을 건네며 환영했다.

지지자들은 "이재명 대통령", "이재명 화이팅"을 외치며 연호했고, 이 후보는 시민들과 주먹 인사를 건네기도 하고, 사인 요청에 흔쾌히 사인을 해 주는 등 시민들과 함께 했다.

당초 낭만포차 거리에서 즉석 연설이 계획돼 있었지만, 발디딜 틈 없이 많은 인파가 몰려 들면서 연설 계획은 취소돼, 연설을 기대했던 시민들은 곳곳에서 아쉬움을 토로하기도 했다.

이 후보는 낭만포차에서 하멜전시관까지 짧은 거리를 이동하면서 시민들과 관광객들을 향해 인사를 건넸다.

잠시 하멜 전시관 앞에 선 이 후보는 시민들과 관광객들을 향해 “여수가 아름답다. 아름다운 밤에는 가까운 친구, 연인, 가족들하고 이 순간만이라도 행복하게 보내면 좋겠다”고 말했다.

이 후보는 여수에서의 짧은 일정을 마치고 오후 9시께 첫 지역 선거대책위원회 발족이 예정된 광주로 이동하는 차편에 올랐다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr