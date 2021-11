골드만삭스, 한국 증시 투자의견 '중립' 하향 조정

[아시아경제 이동우 기자] 미국 투자은행 골드만삭스가 한국 증시에 대한 투자의견을 하향 조정했다.

29일 금융투자업계에 따르면 골드만삭스는 전날 발간한 '아시아 태평양 포트폴리오 전략' 보고서에서 한국 증시에 대한 투자의견을 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향한다고 밝혔다.

골드만삭스는 한국 국내 거시 전망이 견조함에도 불구하고 성장 둔화, 긴축 재정으로 인한 글로벌 환경이 우호적이지 않은 방향으로 흐르고 있다고 분석했다. 그러면서 글로벌 경제에 크게 영향을 받는 한국에 역풍이 닥칠 수 있다고 우려했다.

골드만삭스는 이와 함께 내년 코스피 목표 지수를 종전 3700에서 3350으로 하향했다.

내년 국내총생산(GDP) 성장률에 대해서는 소비 회복에 따른 성장이 예상된다며 컨센서스(3.2%)보다 높은 3.4%를 제시했다. 또 내년 한국은행이 2차례 금리를 추가로 인상할 것이라며 기준 금리가 2024년 하반기 2.5%로 정점을 찍을 것으로 전망했다.

