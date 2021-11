文대통령 "4주간 특별방역대책 실시…'3차 접종' 조기완료 총력"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 일상회복 2단계 전환을 유보하고 향후 4주간 '3차 접종 조기완료'를 골자로 하는 특별방역대책을 실시한다고 밝혔다.

문 대통령은 29일 오후 청와대에서 '코로나19 대응 특별방역점검회의'를 주재하고 "이제는 3차 접종이 추가접종이 아니라 기본접종이며, 3차 접종까지 맞아야만 접종이 완료되는 것으로 인식을 전환할 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 단계적 일상회복으로 인해 확진자·위중증자가 급증하고 오미크론 변이까지 겹친 이 상황을 "지금까지와는 차원이 다른 또 다른 고비"라고 규정하고, "이 고비를 넘어서지 못하면 단계적 일상회복이 실패로 돌아가는 더 큰 위기를 맞게 된다"고 우려했다.

그러면서도 "어렵게 시작한 단계적 일상회복을 되돌려 과거로 후퇴할수는 없는 일"이라며 "일상회복 2단계 전환을 유보하면서 앞으로 4주간 특별방역대책을 시행하고자 한다"고 밝혔다.

문 대통령은 "특별방역대책의 핵심은 역시 백신접종"이라며 "정부부터 이같은 인식 하에 2차 접종을 마친 모든 국민을 대상으로 3차접종을 조기에 완료할 수 있도록 총력을 다해주기 바란다"고 말했다.

이어 "정부는 이미 가장 위험도가 높은 요양병원과 요양시설에 대한 3차 접종을 서두르고 있고, 2차와 3차 접종의 간격을 단축했다"며 "국민들께서도 1,2차접종을 서둘렀듯이 3차 접종까지 마쳐야 기본접종을 마친다 생각하고 3차 접종에 적극 참여해주실 것을 당부드린다"고 덧붙였다.

또 문 대통령은 18세 이상 성인들의 접종률이 높은 데 반해 12~17세 접종이 상대적으로 부진하다고 지적하고 "10대 청소년들의 접종 속도를 높이라"고 주문했다. 이와 관해 학부모와 학생들에게 백신의 효과와 안전성을 충분히 설명하고 학교로 찾아가는 접종 등 접종 편의 방안도 강구하는 한편, 미국 등에서 시행하고 있는 5~12세 아동의 접종도 신속하게 검토하라고 지시했다.

정부에는 의료체계의 지속가능성 확보에 힘써 달라고 당부했다. 문 대통령은 "지자체 및 의료계와 적극 협력하고 지역사회 의료기관과 연계해 위증증 환자의 치료와 재택치료에 어떤 공백도 없도록 총력을 기울여 달라"며 "내년 2월 도입하기로 한 먹는 치료제도 연내에 사용할 수 있도록 도입시기를 앞당기고, 국산 항체 치료제도 필요한 환자들에게 더 적극적으로 활용해주기 바란다"고 말했다. 이밖에도 요양·노인복지지설 등 감염취약시설에 대한 방역을 강화하고, '오미크론' 변이의 국내 유입 차단 조치도 빈틈없이 시행하라고 말했다.

