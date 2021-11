삼양식품, 맵린이 위한 '러블리핫불닭볶음면' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 불닭브랜드 신제품 ‘러블리핫불닭볶음면’을 출시한다고 29일 밝혔다.

‘러블리핫불닭볶음면’은 오리지널 불닭볶음면이 매워서 못먹는 소비자들을 타깃으로 개발됐다. 맵기는 불닭볶음면의 절반 수준이다. 러블리핫불닭볶음면은 최근 출시한 맵린이용 제품인 4가지치즈불닭볶음면, 로제불닭볶음면보다도 맵기 수준이 낮다.

한편 삼양식품은 맵기를 측정하는 스코빌지수 대신 BFL(불닭 파이어 레벨)을 새롭게 적용해 매운맛을 표기한다.

BFL은 불닭브랜드 제품의 맵기를 5단계로 분류해 불꽃 게이지와 호치의 표정 변화 등으로 매운맛을 표현한 지표로, 소비자들이 제품의 맵기를 쉽게 확인하고 취향에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 했다.

신제품 러블리핫불닭볶음면 패키지에는 BFL1이 표기되어 있으며, 오리지널 불닭볶음면은 BFL4, 가장 매운 핵불닭볶음면에는 BFL5가 표기되어 있다.

