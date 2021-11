[포토]민주노총 청년노동자대회 뒤로 코로나 검사 기다리는 시민들

28일 서울시청 인근에서 열린 ‘민주노총 청년노동자대회’에서 청년 조합원들이 양질의 청년 일자리 보장, 안전하게 일할 수 있는 환경 조성 등을 주장하며 집회를 하고 있다. 집회 뒤편 서울광장 코로나19 선별검사소에 검사를 받으려는 시민들이 길게 줄을 서고 있다. /문호남 기자 munonam@

